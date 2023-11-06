Оккупанты проводили штурмы сразу на нескольких направлениях. Ситуация на фронте за неделю

"В течение прошлой недели в общей сложности произошло более 400 боевых столкновений. Враг ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, несмотря на многочисленные потери в личном составе, вооружении и технике. Пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получил достойный отпор", - рассказал он.

Бахмутское направление

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают ведение наступательных действий к югу от Бахмута. В то же время в течение прошлой недели оккупанты предприняли около 60 неудачных попыток восстановить утраченное положение в районе Клещиевки и Андреевки", - рассказал спикер.

Также враг вел безуспешные штурмы в районе Богдановки, Хромово, Пивденного Донецкой области.

Запорожское направление

Здесь враг пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, но успеха не имел.

"Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе северо-западнее Вербового, севернее Нестерянок и Пятихаток Запорожской области", - добавил спикер.

Авдеевское направление

Противник продолжает наступать в районе Авдеевки, совершив на прошлой неделе около 90 неудачных попыток вытеснить ВСУ с позиций в районе Керамики, Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного и Первомайского Донецкой области.

Купянское и Лиманское направления

Враг продолжает попытки наступления:

в районе Синковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области;

Надежды, Стельмаховки, Белогоровки Луганской области;

Спорного, Верхнекаменского Донецкой области.

"На этих направлениях украинские воины отразили более 60 атак противника", - отметил Ковалев.

Марьинское и Шахтерское направления

Силы обороны отразили более 130 атак врага в районе Марьинки, Новомихайловки, Золотой Нивы и Старомайорского.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на 6 ноября, составили 880 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 305970 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 20 БПЛА и подбили 4 танка.

При этом, по данным Ковалева, за неделю было уничтожено 46 из 64 вражеских беспилотников "шахед" и 40 из 85 дронов-камикадзе "Ланцет". В общей сложности ВСУ за неделю уничтожили более 6 тысяч российских захватчиков, более 100 танков, более 200 ББМ, более 190 артсистем, более 30 РСЗО, 12 ПВО и два самолета.