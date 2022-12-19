Оккупанты провели обыски у татар в Крыму: что известно

Так, двоих братьев - Эрнеста и Марлена Ахаевых увезли в неизвестном направлении.

"Примерно около семи часов пришли, постучались в дверь, муж вышел, потом сказали, чтобы мы отдали им телефоны. Они забрали наши телефоны, спросили кому мы звонили, кто проживает в нашем доме. Сказали, чтобы мы им отдали ноутбук, если он у нас есть. Ноутбук они забрали, паспорт и телефон. Сказали, что это всё нужно им для проверки. Больше ничего не говорили. Когда забирали мужа, сказали, что нужно поехать к его брату Марлену", - рассказала супруга Эрнеста Ахаева.

Супруга Марлена Ахаева рассказала, что сотрудники вели себя грубо. Пока часть силовиков перемещалась по дому, четыре их представителя просто сидели на кухне. Женщина обратила внимание, что Эрнест Ахаев тут не живет, на что правоохранитель ответил: "Вы не в том положении, чтобы выделываться".

После следственных действий Марлена забрали, как сказали силовики, в ФСБ "на беседу". На вопрос, как найти мужа, сотрудники посоветовали посмотреть адрес в интернете.

В это время у третьего брата, Амета Ахаева обыск еще велся.

"Они прошлись, осмотрели все. Потом спросили, где они (братья, - ред.). Я сказал, что дома наверное. Потом куда-то вышли, двое со мной остались. Он говорит: "Но мы у вас все равно обыск проведем", - рассказал он.

По его словам, обыск был довольно поверхностным и скорее напоминал осмотр. Сотрудники забрали все гаджеты и составили опись имущества. У одного из них были шевроны ФСБ.

"В постановлении ничего не зачитывали. Сказали, чтобы я подписал. На мой вопрос, могу ли я сначала ознакомиться, они некоторое время думали и смотрели друг на друга. Потом разрешили. Там было написано, что просто изъяли у меня технику и все. В самом начале, когда пришли, они дали мне бумагу на Ахаева Эрнеста. Там было написано что его в чем-то подозревают, и что у него нужно провести обыск на наличие наркотиков и оружия", - добавил Амет Ахаев.