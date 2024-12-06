В Курской области идут ожесточенные бои. В Генштабе назвали самые "горячие" направления
На фронте с начала суток 6 декабря уже произошло 163 боевых столкновений. Наибольшее количество боев фиксируется на Покровском и Кураховском направлении, а в Курской области, где продолжается операция ВСУ, идут ожесточенные бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В военном командовании рассказали об оперативных данных по ситуации на фронте по состоянию на 22:00 6 декабря.
Российские обстрелы
С начала суток российские оккупанты при обстрелах нанесли два ракетных (применили 2 ракеты) и семь авиационных ударов (в том числе - применили 13 КАБов /УАБов). Кроме того, враг нанес 512 ударов дронами-камикадзе, и совершил 3270 обстрелов позиций Сил обороны Украины.
Ситуация на фронте
В Генштабе отметили, что ВСУ направляют усилия "на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала".
На Харьковском направлении противник 5 раз штурмовал позиции ВСУ вблизи Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани. Российские оккупанты при этом получили отпор.
"Ориентировочные потери врага на направлении составили 87 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожена артсистема, четыре боевые бронированные машины, 17 БпЛА, три единицы автомобильной и единица специальной техники, также повреждены ББМ и четыре единицы автомобильной техники", - передали в Генштабе.
На Купянском направлении враг 9 раз враг атаковал укрепление ВСУ вблизи Колесниковки, Лозовой, Загрызово и Западного. До сих пор длится 2 боя.
На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах н.п. Чернещина, Грековка, Копанки, Надежда, Макеевка, Торское и Терны. Атаки противника были отбиты.
На Краматорском направлении оккупанты предприняли 3 неудачные попытки продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек, 2 боя до сих пор продолжаются.
На Торецком направлении противник 8 раз штурмовал в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. В настоящее время продолжаются 2 вражеских атаки.
На Покровском направлении оккупанты совершили 44 штурмовых и наступательных действия. В Генштабе отметили, что наибольшая активность врага сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Желтого и Чумацкого. Еще продолжаются 3 боя.
"Потери противника за сегодня на направлении составили 107 военных убитыми и 172 ранеными, украинские защитники уничтожили БМП, пять автомобилей, два квадроцикла, антенну управления БпЛА и мотоцикл захватчиков", - говорится в отчете.
На Кураховском направлении противник также интенсивно атакует подразделения ВСУ - здесь уже произошло 35 атак. Российские захватчики пытались продвинуться в районах Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахово, Дачного и Дальнего. Сейчас ведутся бои в 11 локациях.
На Времивском направлении было 20 вражеских штурмов переднего края обороны ВСУ вблизи Успеновки, Константинопольского, Раздольного, Новодаровки и Новоселки. Еще продолжаются 6 боев.
На Ореховском направлении враг неудачно пытался продвинуться вперед в направлении Новоданиловки. Российские террористы нанесли авиационные удары КАБами по гражданской инфраструктуре Новопавловки и Запорожья.
На Приднепровском направлении были отбиты 3 атаки противника.
В Курской области продолжается операция Сил обороны Украины - там ведутся ожесточенные бои, и воины ВСУ наносят ощутимые потери российской захватнической армии, добавили в Генштабе.
Ранее сообщалось, что 6 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что командование тщательно готовилось к проведению Курской операции. По его словам, генералы учитывали опыт предварительных наступательных операций.
Также напомним, что главнокомандующий Сырский очертил главные задачи для украинских войск на Курском направлении. Генерал отметил, что речь идет об усилении устойчивости обороны, нанесению врагу максимальных потерь, подготовке резервов, обеспечении бесперебойной подачи боеприпасов и других материально-технических средств.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.