Ситуация на фронте сегодня 26 апреля

Украинские воины отражают российские атаки на левобережье Днепра, поразили склад материально-технических средств противника. А оккупанты нанесли авиаудар возле села Парасковиевка в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

За сутки зафиксировано 79 боевых столкновений. В общем, враг нанес 1 ракетный и 67 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Нанес авиационные удары по городу Сумы и в районах населенных пунктов Волфине Сумской области; Дергачи, Высокая Яруга, Липцы, Огурцово и Водяное Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Хреновка, Елино, Гута-Студенецкая, Лубяное и Бучки Черниговской области; Прогресс, Стариковое, Белополье и Беловоды Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Песчаное и Глушковка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районе Серебрянского лесничества Луганской области; населенных пунктов Терны и южнее Заречного Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Спорное и Ивановское Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационных ударов в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиново Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Мемрик Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Архангельское и Соловьево Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Красное, Белогорье, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении нанес авиационный удар в районе населенного пункта Томарино Херсонской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Белозерка, Огромное, Кизомис, Токаревка Херсонской области.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭС, 1 складу материально-технических средств противника.