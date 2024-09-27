На фронте зафиксировано 170 боев, враг наиболее активен на пяти направлениях - Генштаб

На фронте по состоянию на 22:00, 27 сентября, с начала суток зафиксировано 170 боевых действий. Самая горячая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Времевском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Вражеские обстрелы

Сегодня противник нанес по территории Украины 66 авиационных ударов (задействовал, в частности, более 70 КАБ), использовал для поражения 676 дронов-камикадзе. Также враг совершил более 3700 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал неподалеку от Волчанска и Тихого. В настоящее время ведется 3 боестолкновения. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении враг в течение дня 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеривки и Лозовой. Шесть атак противника отбиты Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского и Новосадового. До сих пор ведутся два боя, остальные - наши воины остановили.

На Краматорском направлении активность врага проявилась в девяти боевых столкновениях. Все атаки вблизи Григоровки, Предтечиного, Часов Яра, Белой Горы и Ступочек захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении наши войска отражали семь атак противника вблизи Торецка, Щербановки и Нью-Йорка. Все атаки отражены украинскими воинами.

Враг 47 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении . С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Новогродовки, Лисовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидового и Новоторецкого получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.

"Противник несет значительные потери. По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 350 окупантов, 175 из них - безвозвратно. Уничтожены пять артсистем, одиннадцать боевых бронированных машин, две БМ-21 "Град" и девять единиц" автомобильной техники. Также повреждены восемь единиц автотехники оккупантов, семь артсистем, два танка и три боевых бронированных машин", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки, где украинские защитники отразили 23 атаки, три боя продолжаются.

На Времевском направлении наши войска отразили 11 атак противника вблизи Угледара, Богоявленки, Водяного и Екатериновки.

Оккупанты без успеха попытались провести три атаки на наши позиции на Ореховском и Гуляйпольском направлениях вблизи Новодаровки, Работино и Малых Щербаков. Получили достойный отпор.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Две неудачные попытки штурмовать позиции украинских воинов были предприняты агрессором в течение дня.

Кроме того, сегодня за эффективную и профессиональную боевую работу Генштаб отметил воинов 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского и 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, которые эффективно уничтожают врага, а также наносят ему весомые потери в живой силе и технике.