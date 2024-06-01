Оккупанты продвинулись на двух направлениях в Донецкой области: карты ISW

Операция №1 - Харьковская область

31 мая российские войска незначительно продвинулись в пределах восточной окраины Волчанска.

Министр обороны России Андрей Белоусов утверждал, что оккупанты заставили украинские силы отступить на 8-9 км на севере Харьковской области в мае, что согласуется с самым дальним, по оценкам ISW, российским продвижением вблизи Липцев.

Операция №2 - Луганская область

31 мая российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Оккупанты продолжали наступательные действия:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

восточнее Купянска вблизи Петропавловки;

северо-западнее Сватово возле Степной Новоселовки, Ивановки, Берестового;

к западу от Сватово возле Мясожаровки и Андреевки;

юго-западнее Сватово возле Дружелюбовки и Новоегоровки;

северо-западнее Кременной близ Макеевки;

к западу от Кременной возле Тернов;

к югу от Кременной возле Дибровы и Серебрянского леса.

Представитель украинской бригады, действующей на купянском направлении, 31 мая заявил, что российские войска усилили попытки найти слабые места в украинской обороне, но эта активизация привела лишь к большим потерям российской техники и живой силы.

Операция №3 - Донецкая область

31 мая российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Бои продолжались:

северо-восточнее Часова Яра вблизи Богдановки;

к северу от Часова Яра у Калиновки;

к востоку возле Ивановского;

в восточном Часовом Яру;

юго-восточнее Андреевки и Клещиевки.

Российские силы недавно продвинулись вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций России в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Новоалександровки (к северо-западу от Авдеевки).

Бои продолжались:

к северо-западу от Авдеевки у Калинового, Новоалександровки, Очеретино, Сокила, Евгеньевки, Прогресса, Новоселовки Первой;

к западу от Авдеевки возле Яснобродовки, Нетайлово, Уманского;

юго-западнее Авдеевки близ Невельского.

Российские войска недавно продвинулись западнее Донецка на фоне продолжения наступательных операций России в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 мая, показывают, что захватчики продвинулись к зданию городского совета в центре Красногоровки (к западу от Донецка).

Бои продолжались западнее Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Новомихайловки, Константиновки, Парасковеевки и Водяного.

31 мая продолжались позиционные боевые действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Позиционные боевые действия продолжались вблизи Старомайорского и Урожайного (оба к югу от Великой Новоселки).

"Южная ось"

Российские войска продолжали наземные атаки на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

30 и 31 мая российские войска штурмовали в районе Работино, Вербового (восточнее Работино), Малой Токмачки, Малых Щербаков (к северо-западу от Работино) и Новоандреевки (к северо-западу от Работино).

30 и 31 мая российские войска продолжали наступление на восточную (левобережную) Херсонскую область в районе Крынок и в дельте Днепра в районе острова Нестрига, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Ситуация на фронте по сводке Генштаба