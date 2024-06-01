Оккупанты продвинулись на двух направлениях в Донецкой области: карты ISW

Российские захватчики продвинулись в Донецкой области вблизи Авдеевки и в Красногоровке, к западу от Донецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) за 31 мая.
31 мая российские войска незначительно продвинулись в пределах восточной окраины Волчанска.
Министр обороны России Андрей Белоусов утверждал, что оккупанты заставили украинские силы отступить на 8-9 км на севере Харьковской области в мае, что согласуется с самым дальним, по оценкам ISW, российским продвижением вблизи Липцев.
31 мая российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не было.
Оккупанты продолжали наступательные действия:
Представитель украинской бригады, действующей на купянском направлении, 31 мая заявил, что российские войска усилили попытки найти слабые места в украинской обороне, но эта активизация привела лишь к большим потерям российской техники и живой силы.
31 мая российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.
Бои продолжались:
Российские силы недавно продвинулись вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся наступательных операций России в этом районе.
Геолокационные кадры, опубликованные 31 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Новоалександровки (к северо-западу от Авдеевки).
Бои продолжались:
Российские войска недавно продвинулись западнее Донецка на фоне продолжения наступательных операций России в этом районе.
Геолокационные кадры, опубликованные 30 мая, показывают, что захватчики продвинулись к зданию городского совета в центре Красногоровки (к западу от Донецка).
Бои продолжались западнее Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Новомихайловки, Константиновки, Парасковеевки и Водяного.
31 мая продолжались позиционные боевые действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей.
Позиционные боевые действия продолжались вблизи Старомайорского и Урожайного (оба к югу от Великой Новоселки).
Российские войска продолжали наземные атаки на западе Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
30 и 31 мая российские войска штурмовали в районе Работино, Вербового (восточнее Работино), Малой Токмачки, Малых Щербаков (к северо-западу от Работино) и Новоандреевки (к северо-западу от Работино).
30 и 31 мая российские войска продолжали наступление на восточную (левобережную) Херсонскую область в районе Крынок и в дельте Днепра в районе острова Нестрига, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. За сутки произошло 81 боевое столкновение. Тяжелее всего – на Покровском направлении.
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