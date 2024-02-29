Оккупанты прорвались на окраину Орловки, но были выбиты, - Сырский

В частности, Сырский отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад.

"Они смелыми и решительными действиями выбили противника, прорвавшегося на окраину Орловки", - добавил генерал.

Ситуация на Авдеевском направлении

Враг продолжает активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта, в частности, особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

Оккупанты прорвались на окраину Орловки, но были выбиты (deepstatemap.live)

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отмечал, что основное направление, где россияне давят - линия населенных пунктов "Бердичи - Орловка". При этом, 27 февраля генерал Тарнавский говорил, что на Авдеевском направлении ВСУ удалось стабилизировать линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердичи Донецкой области.