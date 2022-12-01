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Оккупанты продолжают наносить удары по Харьковской области: в ОВА назвали последствия

Фото: оккупанты продолжают наносить удары по Харьковской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска увеличили интенсивность обстрелов Купянского района Харьковской области. За сутки оккупанты несколько раз обстреляли регион, вследствие чего возникли пожары в домах и на складах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"За сутки россияне постоянно наносили артиллерийские удары по населенным пунктам приграничных общин района. Возникали пожары в домах, хозяйственных постройках, складах, есть попадания по открытым территориям", - сообщил Синегубов.

Также под обстрелами находились приграничные Волчанская и Липецка общины. Там повреждены фасады частных домов и произошли пожары в гаражах.

По данным ОВА, пострадавших вследствие атак нет.

Напомним, этой ночью россияне снова обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Оккупанты восемь раз применили "Грады" и тяжелую артиллерию.

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Харьков