Оккупанты продолжают массированные "мясные штурмы" в районе Авдеевки, - Нацгвардия

По его словам, на Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы наших подразделений с целью разрушения оборонных позиций. Гвардейцы 4-й бригады оперативного назначения удерживают определенные рубежи и производят поражение противника всеми имеющимися средствами.

"В течение недели экипажами беспилотных авиационных комплексов роты разведки бригады обнаружены: полигон противника, 5 танков, 10 боевых бронированных машин, более 30 грузовиков, более 10 артиллерийских систем разных типов", - сообщил Уршалович.

Как рассказал полковник, большинство выявленных целей было уничтожено ударами огневых средств Сил обороны. Так, экипаж беспилотного авиационного комплекса "Аист-100" во время разведки обнаружил вражеский 203-мм миномет 2С4 "Тюльпан", пораженный с M142 HIMARS.

На Авдеевском направлении, по словам Уршаловича, россияне продолжают массированные "мясные штурмы", терпят огромные потери в личном составе и технике. Подразделения специального назначения НГУ "Омега" в окрестностях Авдеевки профессионально выполняют разведывательные, ударно-штурмовые, снайперские и контрснайперские мероприятия, круглосуточно нанося урон оккупантам.

"На Мелитопольском направлении в районе поселка Вербовое аэроразведчики бригады "Красная калина" обнаружили взводный опорный пункт, две наблюдательные позиции, командно-наблюдательный пункт противника, пораженные артиллерийским огнем и ударными беспилотными системами", - добавил полковник.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Его называют самым масштабным с 2014 года.

ВСУ оценивают потери оккупантов под Авдеевкой с 10 октября в 6500 человек. Силы обороны назвали наступление РФ под Авдеевкой величайшим поражением россиян.

В Генштабе отмечают, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы окружить город. Спикер Генштаба также подтверждает, что оккупанты активизировались возле Марьинки.

Также сегодня сообщалось, что захватчики ослабили атаки на Авдеевском направлении. Россияне перегруппировываются, но не отступают.