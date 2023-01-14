Оккупанты продолжают атаки Бахмута, а ВСУ поразили пункты управления врага, - Генштаб

На Авдеевском направлении оккупанты также ведут безуспешные наступательные действия. На Купянском и Лиманском – не оставляют попыток улучшить тактическое положение.

За прошедшие сутки противник нанес 15 авиационных и 5 ракетных ударов, из них 2 - по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Совершил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по Херсону.

Опасность авиационных и ракетных ударов никуда не исчезла по всей территории Украины. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Площадка, Белогоровка и Краснопоповка Луганской области и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новоселка на Доне.

На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Михайловка и Янжуловка Черниговской области; Поповка, Яструбщина, Студенок и Павловка - Сумской и Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Зеленое, Нескучное, Терновая, Белый Колодец, Бологовка и Григорьевка Харьковской области.

, , и направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Михайловка и Янжуловка Черниговской области; Поповка, Яструбщина, Студенок и Павловка - Сумской и Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Зеленое, Нескучное, Терновая, Белый Колодец, Бологовка и Григорьевка Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Петропавловка, Крахмальное, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Петропавловка, Крахмальное, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Невское и Краснопоповка Луганской области.

направлении обстреляны Макеевка, Невское и Краснопоповка Луганской области. На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Веселое, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.

направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Веселое, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении вражеский огонь фиксировался по Красногоровке, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке, Бердичах, Водяном и Новомихайловке Донецкой области.

направлении вражеский огонь фиксировался по Красногоровке, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке, Бердичах, Водяном и Новомихайловке Донецкой области. На Новопавловском направлении под огневое воздействие попали Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области.

направлении под огневое воздействие попали Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области; Гуляйпольское, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйполе, Шевченко, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Зеленый Гай и Малиновка Запорожской области.

направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области; Гуляйпольское, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйполе, Шевченко, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское, Зеленый Гай и Малиновка Запорожской области. На Херсонском направлении обстрелам подверглись, в частности, Золотая Балка, Гавриловка, Садовое и Херсон.

Оккупанты усиливают контрдиверсионные и контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях. В частности, в населенном пункте Большая Лепетиха Херсонской области проводятся выборочные проверки телефонов у местных жителей на предмет наличия фото и видео российской военной техники. По состоянию на 12 января 2023 года задержаны и вывезены в неизвестном направлении 3 гражданских лица.

Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам войск РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, 3 состава боеприпасов, а также 2 других важных объекта противника.