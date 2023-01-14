Оккупанты продолжают атаки Бахмута, а ВСУ поразили пункты управления врага, - Генштаб

Войска РФ сосредотачивают основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, также продолжают наступать на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Авдеевском направлении оккупанты также ведут безуспешные наступательные действия. На Купянском и Лиманском – не оставляют попыток улучшить тактическое положение.
За прошедшие сутки противник нанес 15 авиационных и 5 ракетных ударов, из них 2 - по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Совершил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по Херсону.
Опасность авиационных и ракетных ударов никуда не исчезла по всей территории Украины. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Площадка, Белогоровка и Краснопоповка Луганской области и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новоселка на Доне.
Оккупанты усиливают контрдиверсионные и контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях. В частности, в населенном пункте Большая Лепетиха Херсонской области проводятся выборочные проверки телефонов у местных жителей на предмет наличия фото и видео российской военной техники. По состоянию на 12 января 2023 года задержаны и вывезены в неизвестном направлении 3 гражданских лица.
Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам войск РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, 3 состава боеприпасов, а также 2 других важных объекта противника.
Напомним, что в Генштабе предупредили, что потенциальная угроза наступления Вооруженных сил России с территории Беларуси будет сохраняться в течение всего года.
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