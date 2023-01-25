Оккупанты принудительно вывезли всех жителей села в Херсонской области, - ЦНС

Оккупанты принудительно депортировали жителей села Нечаево на временно оккупированной части Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"Деревня расположена вблизи Олешек. Россияне выселили людей из их жилищ, чтобы расквартировали там своих военных. Также оккупанты заняли пустые дачи местных. При этом враг активно разворовывает жилье", - говорится в сообщении.
В ЦНС отмечаются, что именно так и выглядит "российское освобождение", а именно замещение собой местных и грабеж последних. В то же время сельских жителей вывезли на юг, где им без средств к существованию не останется иного выхода, чем оформление паспорта РФ для получения выплат в 10 тысяч рублей.
Выезд на подконтрольные правительству Украины территории враг закрыл, как и не позволяет оборот гривны. То есть, даже если у людей есть сбережения - россияне конфискуют валюту.
Напомним, что россияне намеренно разграбляют больницы и школы на оккупированной части Херсонской области, в частности, так произошло с больницей захваченного Скадовска. Таким образом, они пытаются ускорить депортацию украинцев из этих районов в Россию.
Ранее сообщалось, во временно оккупированных районах Херсонской области оккупанты продолжают "эвакуацию" населения. Украинцев переселяют в регионы РФ, где живут народы Кавказа для улучшения демографии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.