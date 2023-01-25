Оккупанты принудительно вывезли всех жителей села в Херсонской области, - ЦНС

"Деревня расположена вблизи Олешек. Россияне выселили людей из их жилищ, чтобы расквартировали там своих военных. Также оккупанты заняли пустые дачи местных. При этом враг активно разворовывает жилье", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечаются, что именно так и выглядит "российское освобождение", а именно замещение собой местных и грабеж последних. В то же время сельских жителей вывезли на юг, где им без средств к существованию не останется иного выхода, чем оформление паспорта РФ для получения выплат в 10 тысяч рублей.

Выезд на подконтрольные правительству Украины территории враг закрыл, как и не позволяет оборот гривны. То есть, даже если у людей есть сбережения - россияне конфискуют валюту.