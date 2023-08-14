Оккупанты спешат рассказать о потерях в ходе контрнаступления ВСУ: в ISW назвали причину
Ряд российских СМИ и популярных блогеров спешит рассказывать об успехах контрнаступления ВСУ, чтобы подчеркнуть низкий моральный дух армии РФ и проблемы с командованием на южном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Сообщается, что 12 августа российский блогер пожаловался, что 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада не выделила танковые части для поддержки своей пехоты в Урожайном и 10 августа досрочно вышла из населенного пункта якобы из-за отсутствия подкреплений, когда на самом деле личный состав части был пьян в тылу.
По его словам пожаловался, что вся 36-я общевойсковая армия не желает защищать населенный пункт. Эти жалобы вызвали множество откликов в российском информационном пространстве, в том числе попытки снизить напряженность между причастными российскими формированиями.
Также по словам ряда источников, командные чистки в подразделениях армии РФ, что воюют на южном направлении, могли привести к тому, что российских командиров среднего звена чаще обычного стали делать виновными в российских военных неудачах.
Ключевые выводы ISW:
- ВСУ 13 августа вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и, как сообщается, продвинулись на южном направлении.
- ISW не получил подтверждения того, что российские силы полностью выведены из Урожайного. Они, вероятно, в настоящее время занимают позиции, по крайней мере, в южной части населенного пункта.
- Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово и пытались вернуть утраченные позиции в районе Бахмута.
- Украинские партизаны заявили, что 13 августа атаковали российскую военную базу в оккупированном Мариуполе.
Ранее сообщалось, что украинские военные за последние несколько месяцев достигли тактически значимого прогресса в контрнаступлении на двух основных направлениях.
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