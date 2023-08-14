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Оккупанты спешат рассказать о потерях в ходе контрнаступления ВСУ: в ISW назвали причину

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Понедельник 14 августа 2023 03:40
Оккупанты спешат рассказать о потерях в ходе контрнаступления ВСУ: в ISW назвали причину Фото: оккупанты спешат рассказать о потерях в ходе контрнаступления ВСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ряд российских СМИ и популярных блогеров спешит рассказывать об успехах контрнаступления ВСУ, чтобы подчеркнуть низкий моральный дух армии РФ и проблемы с командованием на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что 12 августа российский блогер пожаловался, что 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада не выделила танковые части для поддержки своей пехоты в Урожайном и 10 августа досрочно вышла из населенного пункта якобы из-за отсутствия подкреплений, когда на самом деле личный состав части был пьян в тылу.

По его словам пожаловался, что вся 36-я общевойсковая армия не желает защищать населенный пункт. Эти жалобы вызвали множество откликов в российском информационном пространстве, в том числе попытки снизить напряженность между причастными российскими формированиями.

Также по словам ряда источников, командные чистки в подразделениях армии РФ, что воюют на южном направлении, могли привести к тому, что российских командиров среднего звена чаще обычного стали делать виновными в российских военных неудачах.

Ключевые выводы ISW:

  • ВСУ 13 августа вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и, как сообщается, продвинулись на южном направлении.
  • ISW не получил подтверждения того, что российские силы полностью выведены из Урожайного. Они, вероятно, в настоящее время занимают позиции, по крайней мере, в южной части населенного пункта.
  • Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово и пытались вернуть утраченные позиции в районе Бахмута.
  • Украинские партизаны заявили, что 13 августа атаковали российскую военную базу в оккупированном Мариуполе.

Ранее сообщалось, что украинские военные за последние несколько месяцев достигли тактически значимого прогресса в контрнаступлении на двух основных направлениях.

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