Оккупанты усиливают поиски подполья. Проверяют подписки в Telegram, - ЦНС

"Враг снова пытается найти членов украинского подполья и усиливает так называемые "контрдиверсионные мероприятия", - заявили в ЦНС.

По данным Сопротивления, оккупанты усилили проверки телефонов украинцев, в частности на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья. В частности россиян интересуют телефоны украинцев и Telegram-каналы на которые они подписаны.

"Проверки проводятся выборочно на улицах и наличие паспорта врага не спасает от проверки", - добавили в центре.

В связи с этим Центр национального сопротивления подчеркивает необходимость удаления истории браузера и очистки телефона перед выходом на улицу, если вы до сих пор находитесь на временно оккупированных территориях.

Напомним, в последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан. В частности, в Мелитополе - интервенты начали развешивать городом видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан.

Недавно россияне даже направили в Запорожскую область "отряд полиции особого назначения" из республики Дагестан. Таким образом, они планировали побороть украинское подполье в регионе.

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