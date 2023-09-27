Оккупанты усиливают мобилизацию в Херсонской области, - ЦНС

Как сообщает ЦНС, в Херсонской области при получении мужчинами вражеских паспортов полицейские вручают повестки военному комиссариату для постановки на военный учет граждан Украины.

В то же время, по словам гауляйтеров, это все лишь плановые мероприятия. Хотя в ЦНС вспоминают, что ранее приспешники окупантов заявляли, что никакого военного учета на оккупированных территориях не планируется.

"Да и вопрос, зачем вести военный учет, если не планируется призыв, остается риторическим. Заметим, что ранее враг сформировал на юге систему военкоматов, куда вошли кадровые военные вооруженных сил РФ. Сейчас именно они совершают международное преступление, когда вербуют и готовятся мобилизовать оккупированных территорий", - отмечают в ЦНС.

Мобилизация в РФ

Напомним, недавно в Генеральном штабе ВСУ заявили, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч человек. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

Недавно мы сообщали, что Россия приступила к принудительной мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Также ранее издание "Важные истории" сообщило, что мобилизованные россияне гибнут на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двоих.