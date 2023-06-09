ua ru
Пт, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты усилили мародерство перед подрывом Каховской ГЭС, - ЦНС

Новина українською →
Херсонская область, Пятница 09 июня 2023 17:00
Оккупанты усилили мародерство перед подрывом Каховской ГЭС, - ЦНС Фото: оккупанты усилили мародерство перед подрывом Каховской ГЭС (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Накануне подрыва Каховской ГЭС российские захватчики начали активнее мародерить на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, накануне подрыва гидроэлектростанции они стали активнее разворовывать имущество и вывозить в сторону Крыма.

Мародерили россияне не только на левобережье, но и оккупанты обносили гостиницы и базы отдыха в курортных городках и селах, в частности села Стрелковое.

Также в преддверии теракта усилились меры россиян по поиску украинского подполья.

В ЦНС отметили, что данные события в очередной раз указывают на то, что россияне планировали подрыв Каховской ГЭС и провели ряд подготовительных мероприятий. В частности, на протяжении весны россияне систематически эвакуировали свои оккупационные администрации с левобережья Херсонской области.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно подорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и подорвали плотину.

Из-за подрыва ГЭС под воду пошел ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В результате инцидента около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне. В Херсонской области подтоплено 29 населенных пунктов, из них 10 - на временно оккупированной территории.

Тем временем российские оккупанты вместо помощи людям в затопленных населенных пунктах запретили эвакуацию из одного из населенных пунктов в Херсонской области, который подтопило из-за подрыва Каховской ГЭС.

Все подробности относительно подрыва Каховской ГЭС и его последствий читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Каховская ГЭС окупанти Война России против Украины
NEWS
SAMP-T vs Patriot: топ-5 главных отличий зенитно-ракетных комплексов
SAMP-T vs Patriot: топ-5 главных отличий зенитно-ракетных комплексов
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС