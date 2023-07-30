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Оккупанты усилили атаки вблизи Марьинки, бросают отряды "шторм-Z", - Силы обороны

Фото: российские атаки в районе Марьинки усилились (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска усилили атаки в районе Марьинки Донецкой области. Россияне бросают в бой отряды "шторм-Z", которые в основном состоят из заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Таврического направления капитана Валерия Шершня в эфире телемарафона.

"Продолжаем сдерживать российское наступление на окраинах города Марьинка. Здесь зафиксировано 18 боевых столкновений. Как особенность отмечаем наращивание интенсивности штурмовых действий противника в Марьинке. Речь идет о штурмах отрядов "шторм-Z" с применением бронегрупп, особенно на направлении Александровка - Марьинка", - отметил спикер.

Шершень назвал район Марьинки "самым горячим" направлением фронта.

Он также отметил, что украинские войска продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В свою очередь враг пытается контратаковать вблизи села Старомайорское Донецкой области, которое недавно освободили ВСУ.

"В районе Роботино отмечено усиление обороны врага в живой силе, прибывшей из Мариуполя", - добавил Шершень.

Наступление Украины

В Генштабе ВСУ отмечают, что украинские защитники продолжают наступление на трех направлениях фронта - Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском.

При этом наши воины освободили ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Недавно наши воины освободили село Старомайорское на Бердянском направлении.

Силы обороны отмечают, что освобождение ВСУ Старомайорского - важный тактический успех, поскольку этот населенный пункт - господствующая высота для дальнейшего огневого контроля и продвижения вперед.

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