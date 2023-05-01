Оккупанты восполняют потери личного состава за счет заключенных, - Генштаб

Россияне продолжают пытаться восполнить свои потери в живой силе за счет заключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
В один из полевых лагерей российских военных во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области прибыли около 400 завербованных ЧВК "Вагнера" заключенных. Таким образом, россияне пытаются пополнить свои потери в живой силе.
Также Генштабу ВСУ известно о запланированной оккупантами подготовке на одном из полигонов в районе Луганска до 200 человек из числа осужденных. Подготовка продлится несколько недель. Личному составу комендантской роты, обеспечивающей охрану этого контингента, отдан приказ об открытии огня на поражение при любых попытках к бегству или неповиновению.
Ранее мы писали, россияне сегодня ночью, 1 мая, атаковали Киев ракетами и дронами. Украинские силы ПВО уничтожили все враждебные цели.
Напомним, в боях за оборону города Бахмут погиб доброволец из Соединенных Штатов Америки Купер "Харрис" Эндрюс.
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