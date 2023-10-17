Оккупанты начинают истерить из-за потерь своих позиций к югу от Бахмута, - ВСУ

Украинские военные продолжают продвижение на Бахмутском направлении и закрепляются около Клещиевки в районе железнодорожных путей. При этом российские оккупанты теряют свои позиции и отходят к трассе Бахмут-Горловка.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитана Илью Евлаша в эфире национального телемарафона.

Офицер сообщил о продолжении наступательных действий ВСУ на южном направлении около Бахмута.

"Уже оккупанты в своих "Z-каналах" начинают истерить, что им приходится терять свои позиции к югу от Бахмута, что обстановка для них там максимально сложная и неудобная", - отметил он.

Так, российские захватчики начинают отходить к автотрассе Бахмут-Горловка, где собираются закрепляться, добавил Евлаш.

При этом представитель Восточной группировки Сил обороны обратил внимание, что россияне смогли там создать достаточно большие минно-взрывные поля.

"Но сейчас на некоторых участках мы уже зашли за железную дорогу, закрепились и продолжаем наносить огненное поражение по противнику", - сказал капитан.

По его словам, на Бахмутском направлении у российских оккупантов более ста ствольных артиллерийских систем, и столько же реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Что касается обстановки в районе населенного пункта Курдюмовка, что Евлаш назвал ее "напряженной".

"Противник там пытается контратаковать, подтягивать свои резервы разных подразделений", - расскзал спикер.

Речь идет об отдельных вражеских мотострелковых батальонах и полках, парашютно-десантных подразделениях, отрядах "Шторм Z" и "Боевого армейского резерва".

"Конечно, враг не хочет просто так отступать, поскольку его гонят "на мясо" и заставляют наступать", - отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ, и добавил, что россияне также активно применяют свои заградотряды, ликвидируя желающих отступать.

Какая ситуация на фронте 17 октября

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские бойцы наступают на Мелитопольском направлении и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Также им удалось отразить более 15 атак в районе Марьинки.

Согласно отчету аналитиков Института изучения войны (ISW), военные ВСУ ведут наступательные операции по нескольким направлениям. Так на Луганском направлении украинские бойцы отразили российские атаки возле Макеевки, Серебрянского леса и Торского.

В Донецкой области Силы обороны контратаковали под Авдеевкой и отразили четыре российских наступления к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.