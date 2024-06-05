RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты начали строить заграждения, чтобы скрыть свою ПВО в Крыму, - партизаны

Фото: РФ прячет ПВО в Крыму, строя специальные заграждения (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска выискивают способы, как спрятать свою ПВО от ударов украинских сил. Партизаны выяснили, на какие ухищрения пошли захватчики на этот раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Оккупационная власть пытается спрятать средства ПВО от глаз крымчан. Для этого начали строить дорожные защитные экраны на автомобильных дорогах полуострова", - говорится в сообщении.

Партизаны считают, что причиной этому послужили успешные удары Сил обороны Украины, что повлекло за собой уничтожение средств ПВО.

"Мы знаем, что россияне планируют построить множество заградительных сооружений на трассах Крыма в ближайшее время", - добавили в "Атеш".

Российская ПВО в Крыму

Российские войска захватили полуостров Крым в 2014 году. После этого они начали свозить сюда свои системы противовоздушной обороны, поскольку превратили захваченную территорию Украины на большой и важный военный хаб. Еще большее значение для россиян в этом контексте полуостров приобрел после масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

При этом, украинские силы обороны зная о "сверхзадаче" Крыма для России не упускают возможности ударить по военным объектам и местам сосредоточения техники и живой силы врага, ПВО - не исключение.

Напомним, недавно партизаны отследили перемещение россиянами систем ПВО для защиты моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией. Кроме того, 13 мая под удар попала российская база ПВО на горе Ай-Петри, в Крыму.


 

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКрымПВОВойна в Украине