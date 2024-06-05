Оккупанты начали строить заграждения, чтобы скрыть свою ПВО в Крыму, - партизаны

"Оккупационная власть пытается спрятать средства ПВО от глаз крымчан. Для этого начали строить дорожные защитные экраны на автомобильных дорогах полуострова", - говорится в сообщении.

Партизаны считают, что причиной этому послужили успешные удары Сил обороны Украины, что повлекло за собой уничтожение средств ПВО.

"Мы знаем, что россияне планируют построить множество заградительных сооружений на трассах Крыма в ближайшее время", - добавили в "Атеш".

Российская ПВО в Крыму

Российские войска захватили полуостров Крым в 2014 году. После этого они начали свозить сюда свои системы противовоздушной обороны, поскольку превратили захваченную территорию Украины на большой и важный военный хаб. Еще большее значение для россиян в этом контексте полуостров приобрел после масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

При этом, украинские силы обороны зная о "сверхзадаче" Крыма для России не упускают возможности ударить по военным объектам и местам сосредоточения техники и живой силы врага, ПВО - не исключение.

Напомним, недавно партизаны отследили перемещение россиянами систем ПВО для защиты моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией. Кроме того, 13 мая под удар попала российская база ПВО на горе Ай-Петри, в Крыму.



