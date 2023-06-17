Оккупанты планируют вывезти 300 детей из Запорожской области в Чувашию, - Федоров

"В росСМИ отчитались об отправке 48 детей, остальных собираются вывезти в несколько смен", - сообщил Федоров.

Мэр Мелитополя сообщил, что сначала российские оккупанты лишили украинских детей Азовского моря и счастливого детства, а теперь засылают малышей за 1600 км от дома вглубь России.

"Далее будут манипулировать ситуацией на Бердянском направлении и держать детей в России как заложников. Украинские дети - последнее, о ком думает враг. Для них это разменная монета для шантажа", - сообщил Филатов

Депортация украинских детей в РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук также сообщала, что в России меняют имена и даты рождения депортированных украинских детей.

По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на май точно известно о 19 393 ребенка, которые были незаконно вывезены в Россию с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признавшую депортацию украинских детей в Россию геноцидом.

А в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

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