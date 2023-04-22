Оккупанты планируют эвакуацию из Энергодара на начало мая, - мэр Мелитополя

"У врага - паника, он готовится к обороне оккупированной части Запорожской области. С другой стороны, они готовятся к выходу из временно оккупированной территории", - сказал Федоров.

По его словам, в населенных пунктах вблизи фронта, захватчики начали подготовительные работы по эвакуации.

"Например, в Энергодаре они раздают листовки и собирают анкеты детей, которые будут эвакуироваться. Эвакуацию они наметили примерно на 5-е числа мая. В населенных пунктах вблизи Токмака ездят российские автомобили с громкоговорителями и делают объявления, рекомендуют эвакуироваться либо в Мелитополь, либо в Крым", - рассказал мэр.

Однако в Мелитополе об эвакуации речь не идет. Там оккупанты наоборот усиливают свои позиции.