Оккупанты подтягивают резервы для штурмов в районе Авдеевки и Бахмута, - DeepState

В Донецкой области на Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают вести штурмы, и накапливают силы для развития наступления на ряд населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ресурса DeepState.
На Бахмутском отрезке фронта войска РФ атакую Благодатное и Красную Гору. Отмечается, что в результате потери Подгородного оперативная обстановка на севере Бахмута существенно ухудшилась. Российские захватчики прорвались на дачи и через лес в частный сектор по улице Силикатная.
Оккупанты подтягивают армейские резервы и боевики для развития наступления на Веселое, Раздолевку и Краснополевку.
В районе Соледара зафиксировано продвижение противника в 7-й рудник и на территорию железной дороги.
Ситуация на фронте на Бахмутском направлении (карта боевых действий: deepstatemap.live)
На Авдеевском направлении войска РФ смогли зайти по льду в северную часть Водяного. Российские интервенты в очередной раз безуспешно атакуют Первомайское и Невельское, неся потери в пехоте и технике.
Противник пробует нащупать "слабые места" южнее Марьинки. Россияне подтянули резервы для штурма восточных окраин Авдеевки, и в результате враг концентрируются на штурмовых действиях, направленных на взятие Красногоровки недалеко от Авдеевки.
Ситуация на фронте на Авдеевском направлении (карта боевых действий: deepstatemap.live)
На Сватовском направлении продолжаются позиционные бои.
На Запорожском и Таврическом отрезках фронта - без изменений. Также не зафиксированы изменения на севере страны на границе с Беларусью, куда снова прибыл эшелон с личным составом из РФ.
Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что войска РФ производят ротации из-за значительных потерь в Соледаре, и во время штурмов враг идет по телам своих солдат.
Добавим, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что битва за Соледар и Бахмут, а также за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без всякой передышки и остановки.
Добавим, что перед этим в Офисе президента заявляли, что потери россиян под Бахмутом и Соледаром могут достигать 20 тысяч.
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