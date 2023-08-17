RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты под Купянском повторяют тактику, как в Бахмуте? В ВСУ рассказали о методах РФ

Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты под Купянском повторяют тактику, которую использовали в Бахмуте. Захватчики бросают в атаки заключенных из так называемых отрядов "Шторм-Z".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он объяснил, что оккупанты на Купянском направлении некоторым образом повторяют тактику, как в Бахмуте.

"Определенные элементы да. В частности, об этом говорил командующий в интервью, что они привлекают так называемые роты "Шторм-Z". Это реплика на подразделения "Вагнера". Возможно, даже менее удачная", - сказал спикер.

По его словам, эти штурмовые роты в основном состоят из заключенных или людей с криминальным прошлым. Однако они менее подготовлены к бою, чем наемники ЧВК "Вагнера".

"У "вагнеровцев" были мощные лагеря подготовки в той же Ростовской области. "Шторм-Z" готовятся гораздо быстрее, но элемент, который набирается туда, похож. Как правило, это люди с криминальным прошлым. Или те, которые под давлением правоохранительных органов, имея риски быть осужденными, подписывают контракты", - объяснил Череватый.

Наступление врага под Купянском

Отметим, военное руководство несколько недель назад заявило, что оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Однако ВСУ отражают атаки врага.

Британская разведка объясняла, что "большое наступление" под Купянском, которое оккупанты анонсировали еще весной, вероятно, связано с тем, что РФ не покидает планы выйти на админграницы Луганской области.

По данным Генштаба ВСУ, украинские войска продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныБахмутокупантиВойна в УкраинеВойна России против УкраиныКупянск