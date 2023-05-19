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Оккупанты под Алчевском переделали школу в военный госпиталь: на лечении около 50 военных

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Пятница 19 мая 2023 18:59
Оккупанты под Алчевском переделали школу в военный госпиталь: на лечении около 50 военных Фото: Оккупанты под Алчевском переделали школу в военный госпиталь (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего рашисты продолжают оборудовать учебные заведения под медицинские учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Так, в населенном пункте Голубовка Луганской области российские оккупанты переделали местную школу под военный госпиталь.

"На лечение туда доставлены около 50 раненых захватчиков", - говорится в сообщении.

Город Голубовка Луганской области находится под российской оккупацией с 2014 года. До 2016 года населенный пункт носил название Кировск.

Оккупанты под Алчевском переделали школу в военный госпиталь: на лечении около 50 военных

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, из-за постоянных боевых действий российские военные не справляются с растущим количеством раненых. В результате чего в оккупированные населенные пункты Луганской и Донецкой областей прибывают врачи из России.

Помимо этого, российские оккупанты недавно развернули один из военных госпиталей на базе школьного спортзала в Запорожской области.

При этом российские военные обустраивают госпитали в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях и запрещают оказывать помощь гражданским.

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