Оккупанты под Алчевском переделали школу в военный госпиталь: на лечении около 50 военных
Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего рашисты продолжают оборудовать учебные заведения под медицинские учреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Так, в населенном пункте Голубовка Луганской области российские оккупанты переделали местную школу под военный госпиталь.
"На лечение туда доставлены около 50 раненых захватчиков", - говорится в сообщении.
Город Голубовка Луганской области находится под российской оккупацией с 2014 года. До 2016 года населенный пункт носил название Кировск.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, из-за постоянных боевых действий российские военные не справляются с растущим количеством раненых. В результате чего в оккупированные населенные пункты Луганской и Донецкой областей прибывают врачи из России.
Помимо этого, российские оккупанты недавно развернули один из военных госпиталей на базе школьного спортзала в Запорожской области.
При этом российские военные обустраивают госпитали в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях и запрещают оказывать помощь гражданским.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.