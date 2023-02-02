Оккупанты превратили в военные госпитали 80% больниц в Запорожской области, - Федоров

Российские оккупанты несут огромные потери на линии фронта, в частности в Запорожской области, поэтому общественные больницы в оккупированных районах Украины превращены ими в военные госпитали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий городского головы Мелитополя Ивана Федорова в эфире телеканала FREEДОМ.
"Сегодня примерно 80% всех больниц на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне захватили и превратили в свои военные госпитали. Ответ очевиден: количество потерь на Запорожской линии фронта не сотни, это тысячи. Привозят в фургонах пачками как "двухсотых", так и "в разные больницы, сортировку осуществляют прямо в палисадниках этих больниц. Это Токмак, Днепрорудное, Васильевка и Мелитополь", - сказал мэр.
Как подчеркивает Федоров, в настоящее время местным жителям медицинскую помощь получить невозможно, нужно ехать, в лучшем случае, в Мелитополь.
"Сегодня в городской больнице Мелитополя из 180 коек занято более 200 коек, расставлены дополнительные койки. Потому что россияне также используют нашу больницу частично как базу для себя, они привозят туда ненадолго своих раненных военных, оказывают в пределах нескольких часов какую-то помощь и забирают оттуда. К тому же, накладывается и то, что медикаментов в аптеках нет или они очень дорогие, ассортимент очень мал. В больницах даже физиологического раствора сегодня нет", - подчеркнул Федоров.
На днях РБК-Украина сообщало, что россияне устроили экономический террор на временно оккупированных территориях юга Украины. Цены на продукты и предметы первой необходимости в 3-5 раз выше, чем в свободной Украине.
Напомним, что на временно оккупированных районах Запорожской области россияне придумали новый способ паспортизации населения. Захватчики обещают вернуть жилье выехавшим из региона жителям, если те получат паспорт РФ.
Россияне направили в Мелитополь надзирателей за тюрьмами, которые ищут среди заключенных будущих членов ЧВК "Вагнера".
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