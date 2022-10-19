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Оккупанты превратили Богородичное в село-призрак: видео

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Богородичное, Среда 19 октября 2022 21:52
Оккупанты превратили Богородичное в село-призрак: видео Фото: Оккупанты превратили Богородичное в село-призрак (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты превратили Богородичное (Донецкая область) в село-призрак. Теперь там не осталось ни одного целого здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Богородичное - одно из многочисленных сел Донбасса, изуродованных россиянами", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, активные боевые действия продолжались здесь весной, с лета по 11 сентября село было в оккупации. За это время оно было полностью уничтожено, там не осталось ни одного целого здания.

"Теперь это село-призрак. Единственное, что остается после россиян - это руины и горы мусора", - добавил глава области.

Напомним, что украинские военные 12 сентября освободили Богородичное Донецкой области.

Ранее стало известно, что сегодня бойцы Вооруженных сил Украины зашли в Святогорск Донецкой области.

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