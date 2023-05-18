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Оккупанты перебросили под Каховку дополнительные силы, - Генштаб

Фото: россияне опрокинули дополнительные силы под Каховку (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

На сегодня, 16 мая, в отдельные населенные пункты Каховского района Херсонской области прибыла живая сила противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, захватчики размещаются не только в свободные дома, но и заселяются в доме, где проживают мирные жители.

"Возмущающимся людям угрожают выселением", - добавили в штабе.

Напомним, сегодня мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что кафиры продолжают терроризировать население временно оккупированных территорий Запорожской области паспортизацией.

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Война России против УкраиныХерсонская область