Оккупанты перебрасывают значительные силы в Джанкой, - партизаны (фото)

"Агенты отмечают прибытие значительных сил российских оккупантов в Джанкой", - говорится в сообщении.

По данным партизан, военный грузовой транспорт регулярно направляется к аэродрому, что свидетельствует об их размещении на этом объекте.

Оккупанты перебрасывают значительные силы в Джанкой (t.me/atesh_ru)

По мнению "Атеш", оккупанты готовятся к обороне Крыма, поскольку испытывают неуверенность относительно возможности удержания Херсонской и Запорожской областей.

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также недавно партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.