Оккупанты перебрасывают значительные силы в Джанкой, - партизаны (фото)

Российские войска, вероятно, боясь контрнаступления украинских сил, перебрасывают значительные ресурсы в Джанкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
"Агенты отмечают прибытие значительных сил российских оккупантов в Джанкой", - говорится в сообщении.
По данным партизан, военный грузовой транспорт регулярно направляется к аэродрому, что свидетельствует об их размещении на этом объекте.
Оккупанты перебрасывают значительные силы в Джанкой (t.me/atesh_ru)
По мнению "Атеш", оккупанты готовятся к обороне Крыма, поскольку испытывают неуверенность относительно возможности удержания Херсонской и Запорожской областей.
Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также недавно партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющийся информации, началось усиление войсковой части и проводится маскировка объекта.
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