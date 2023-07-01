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Оккупанты перебрасывают новые подразделения в Мелитополь и Геническ, - Федоров

Фото: оккупанты перебрасывают новые подразделения в Мелитополь и Геническ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия перебрасывает новые подразделения военных к оккупированному Мелитополю и Геническому. Кроме этого замечено движение вражеской техники в сторону Запорожской области через Арабатскую стрелку.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

По его словам, пока не фиксируется выезд оккупантов из Мелитополя. Кроме этого, в Энергодаре Россия немного уменьшает свое присутствие, но говорить о том, что их там совсем нет, пока нельзя.

"После подрыва моста на Чонгаре, враг начал перебрасывание своей техники по Арабатской стрелке и местные жители отмечают, что колонны техники уходят в сторону Запорожской области", - сказал он.

Взрывы в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области находится под оккупацией почти с начала вторжения русских войск. Они считают город своим тылом, потому туда часто прибывает личный состав и техника врага.

При этом в городе постоянно раздаются взрывы. Буквально около полуночи 28 июня в Мелитополе прозвучала серия взрывов. Также в этот день взрывы в Мелитополе раздавались около 11 утра.

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Война России против УкраиныГеническМелитополь