Россия перебрасывает военных из Беларуси на Восток Украины, - пограничники
Россия и Белоруссия постоянно проводят совместные учения между военными подразделениями. А часть оккупантов уже перебрасывают из Беларуси на Восток Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Вблизи нашей границы мы не отмечаем, чтобы происходило какое-то перемещение техники или личного состава или подразделений РФ или Беларуси. Но конечно нагнетание продолжается, потому что Россия и Беларусь постоянно проводят свои совместные учения между военными подразделениями", - сказал Демченко.
Он отметил, что происходит переброска дежурных сил России на территорию Беларуси. Сейчас они анонсируют их обучение авиационной компоненте. В то же время те силы РФ, которые находились до этого на территории Беларуси и проходили подготовку, их потихоньку Россия перебрасывает на восток Украины, чтобы усилить свою группировку.
Напомним, Министерство обороны Беларуси снова продолжило совместные с армией РФ учения. Они продлятся, по меньшей мере, до 16 января.
Также ранее мы писали, что 8 января на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские в Белоруссию прибыл эшелон с техникой и личным составом Вооруженных сил Российской Федерации.
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