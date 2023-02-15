Фото: оккупанты за последние сутки 17 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImagеs)

Российские войска за последние сутки 17 раз обстреляли территорию Херсонской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Херсона.