Оккупанты с полуночи сбросили на Херсонскую область уже более 20 авиабомб

"Оккупанты продолжают наносить авиационные удары по Херсонской области. С полуночи враг выпустил по региону 24 управляемых авиабомба", - сообщил Прокудин.

По его данным, сегодня под огнем находились 4 населенных пункта Бериславского района.

Также в Бериславе был сброс взрывчатки с дрона. В результате чего в городе есть попадание в админздание.

Обстрелы Херсонской области

Российские войска захватили Херсонскую область в феврале 2022 во время масштабного вторжения в Украину. Уже в ноябре украинские силы вернули Херсон и часть населённых пунктов под свой контроль.

При этом российские войска продолжают обстрелы Херсона и, в частности, Берислава и района, с территории временно оккупированного левобережья Херсонской области.

К примеру, российские оккупанты целый день 25 сентября обстреливали Берислав Херсонской области. В общей сложности три человека погибли, двое получили ранения. А 18 октября русские войска сбросили авиабомбы с авиации на Бериславский район. Погиб человек.

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