Оккупанты обстреливают Запорожье: атакуют жилые дома и Хортицу

В Запорожье раздаются взрывы. Известно, что российская армия атакует город и бьет по жилым домам и острову Хортица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем - жилые дома, также остров Хортица", - рассказал он.
Обновлено 12.44. По данным Запорожской ОВА, атака продолжается.
"Враг не оставляет цели запугать мирное население многотысячного города. Сегодня будьте особенно осторожны и реагируйте на сигналы об опасности", – добавляют в администрации.
Как сообщалось, в Запорожье сегодня, 22 марта слышали звуки взрывов, там объявлена воздушная тревога. Чуть позже взрывы услышали и в Херсоне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.