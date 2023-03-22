Оккупанты обстреливают Запорожье: атакуют жилые дома и Хортицу

"Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем - жилые дома, также остров Хортица", - рассказал он.

Обновлено 12.44. По данным Запорожской ОВА, атака продолжается.

"Враг не оставляет цели запугать мирное население многотысячного города. Сегодня будьте особенно осторожны и реагируйте на сигналы об опасности", – добавляют в администрации.

Как сообщалось, в Запорожье сегодня, 22 марта слышали звуки взрывов, там объявлена воздушная тревога. Чуть позже взрывы услышали и в Херсоне.