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Оккупанты обстреливали Херсон и область: в городе атаковано госпредприятие, есть жертва

Фото: оккупанты за сутки выпустили 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии по Херсону и области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За минувшие сутки россияне 78 раз избивали по Херсону и области. В частности, областной центр был атакован 11 раз, один человек за сутки погиб, три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Российские захватчики 78 раз обстреляли территорию Херсонской области. По мирным населенным пунктам области выпустили около 360 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА", - говорится в сообщении.

Кроме того, армия РФ 11 раз атаковала жилые кварталы Херсона.

"Вражеские снаряды попали в государственное предприятие и дома херсонцев", - добавили в ОВА.

В администрации отметили, что за прошедшие сутки в регионе из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 человека получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось, 4 марта, военные РФ обстреляли село в Херсонской области. В результате атаки погиб мужчина.

Напомним, во вражеский обстрел попала следственно-оперативная группа полиции в пгт Антоновка Херсонской области. Оккупанты атаковали авто полицейских, сбросив гранату с дрона, четверо копов получили ранения.

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