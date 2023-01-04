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Оккупанты обстреляли жилой сектор Курахово, повреждена теплосеть

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Украина, Среда 04 января 2023 22:19
Оккупанты обстреляли жилой сектор Курахово, повреждена теплосеть Фото: вечером враг обстрелял Курахово Донецкой области (t.me.babel)
Автор: Татьяна Зарембо

В среду, 3 января, вечером россияне обстреляли Курахово Донецкой области. Попали в жилой сектор и теплосеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Повреждены окна, кровли, фасады частных домов. Повреждена также теплосеть", - пишет Тимошенко.

Пострадавших нет.

Утром во вторник, 3 января, РБК-Украина сообщало, что россияне обстреляли Курахово из артиллерии. Попали в жилой квартал. Один человек погиб, еще двое получили ранения. Кроме того, поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях недалеко от места попадания.

Напомним, ранее мы писали, что российские войска нанесли мощный удар по Курахово. По состоянию на 7 декабря было известно о том, что погибли восемь человек, еще пять - ранены.

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Курахово
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