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Оккупанты обстреляли жилые кварталы Очакова из артиллерии: есть разрушения

Фото: Оккупанты обстреляли жилые кварталы Очакова (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 20 апреля, российские войска обстреляли жилые кварталы Очакова (Николаевская область) из артиллерии. В результате вражеской атаки пострадали дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"20 апреля 2023 года враг дважды нанес артиллерийские удары по жилым кварталам города Очакова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

"В результате обстрелов повреждены жилые и хозяйственные дома горожан. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и криминалисты", - написали в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что российские войска вечером среды, 12 апреля, совершили очередной ракетный обстрел города Очаков Николаевской области.

Ранее сообщалось, что оккупанты 7 апреля обстреляли Очаков Николаевской области. Повреждены жилые дома и инфраструктура города.

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