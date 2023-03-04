Оккупанты обстреляли Волчанск и ранили женщину (фото)

В субботу, 4 марта, российские оккупанты обстреляли Волчанск в Харьковской области и ранили одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Она самостоятельно обратилась в больницу", - добавили в полиции.

Отмечается, что пострадала 69-летняя женщина, ехавшая на велосипеде и попавшая под обстрел.

"В городе Волчанск Чугуевского района от вражеских обстрелов были повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, гараж", - говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области снова подвергались обстрелам оккупантов. Целью РФ стали жилые дома, раненые.

Как сообщалось, российская армия утром субботы, 4 марта, обстреляла Никополь Днепропетровской области. К счастью, люди не пострадали, но случился пожар и есть разрушения.

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