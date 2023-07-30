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Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области, пострадал один человек

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Воскресенье 30 июля 2023 22:38
Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области, пострадал один человек Фото: Оккупанты обстреляли пограничники Сумской области (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня было осуществлено 32 вражеских обстрела. Зафиксировано 169 взрывов. Обстреляно 22 населенных пункта в 7 территориальных общинах", - говорится в сообщении.

В результате обстрела Краснопольской громады из минометов, САУ и артиллерии получил ранения один гражданский человек. Кроме того, повреждены три частных жилых дома, СТО, на территории которого - трактор и трансформатор.

Также оккупанты обстреляли из миномета Белопольскую и Зноб-Новгородскую громаду.

Юнаковская громада пострадала в результате вражеского артобстрела из САУ.

К тому же войска РФ били по Эсманской общине из миномета, а также сбрасывали с вражеского БпЛА два взрывных заряда ВОГ.

Оккупанты нанесли удары по Середино-Будской общине из ствольной артиллерии и минометов. Также россияне дроном типа "коптер" сбросили один заряд ВОГ. Повреждена водонапорная башня.

Кроме того, Великописаревская община пострадала из-за артобстрела, ствольной артиллерии, минометов. Также на территорию громады россияне сбросили с БпЛА один взрывной заряд ВОГ.

Ракетный удар по Сумам

Вчера вечером российские оккупанты обстреляли город Сумы. Захватчики ударили ракетой по учебному заведению. Также из-за атаки повреждены соседние дома и общежития.

По состоянию на 12:00 известно, что в результате атаки погибли два человека. Ранения получили 20 человек.

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