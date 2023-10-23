Оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию: в ДТЭК рассказали о последствиях

Российские оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК. Оборудование получило серьезные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Вчера вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК", - говорится в сообщении.
Как отмечают в компании, к счастью обошлось без пострадавших.
"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий", - добавили в заявлении.
Первый обстрел ТЭС ДТЭК произошел за три дня до начала полномасштабной войны. При этом по данным на май 2023 года всего с сентября 2022 года теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы 33 раза. В частности, в начале октября 2023 года российские войска атаковали склад с материалами ДТЭК в Днепропетровской области
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