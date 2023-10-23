Оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию: в ДТЭК рассказали о последствиях

"Вчера вечером, 22 октября, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела

Как отмечают в компании, к счастью обошлось без пострадавших.

"В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий", - добавили в заявлении.

Обстрелы объектов ДТЭК

Первый обстрел ТЭС ДТЭК произошел за три дня до начала полномасштабной войны . При этом по данным на май 2023 года всего с сентября 2022 года теплоэлектростанции ДТЭК Энерго были атакованы 33 раза. В частности, в начале октября 2023 года российские войска атаковали склад с материалами ДТЭК в Днепропетровской области