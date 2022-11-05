Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов: повреждены четыре дома

В субботу, 5 ноября, россияне атаковали Середино-Будскую общину в Сумской области. Пострадали хозяйственные постройки и частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В Середино-Будской общине сегодня неспокойно. Около 14 часов россияне открыли огонь из минометов", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, 9 мин разорвались у домов мирных жителей. Есть значительные разрушения человеческих помещений, а именно снесенные стены и крыши. Были прямые попадания мин в жилище. По предварительной информации, повреждены 4 дома и хозяйственные постройки.

"Из-за обстрела произошел пожар. Огонь уничтожил крышу и около тонны сена в одном из домохозяйств. На месте работают спасатели ГСЧС", - добавил глава области.