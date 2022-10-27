Оккупанты обстреляли Сумскую область с артиллерии: фото разрушений

Под удар россиян попало одно из сел общины - оккупанты выпустили несколько залпов из "Градов" и 33 снаряда из ствольной артиллерии 152 калибра. В результате было повреждено 5 частных домов.

"В один из домов залетел снаряд и не разорвался. Там жила бабушка, к счастью - ее накануне забрала к себе дочь в соседнее село", - написал Живицкий.

Кроме этого, осколок пробил две стены в библиотеке и амбулатории, а также разрушения получило местное агропредприятие. Жертв среди населения нет, но осколком задело собаку - та сейчас находится в шоковом состоянии.

"Повреждены линии электропередач, интернет. На месте работают энергетики, газовики, коммунальные службы общины, правоохранители и саперы. Сразу домохозяйства снабдили необходимыми стройматериалами, продолжается работа по восстановлению человеческих домов", - сообщил глава ОВА.