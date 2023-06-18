Оккупанты обстреляли Сумскую область, есть погибшие

"Сегодня в результате артиллерийского обстрела города Белополье погибли гражданские лица - отец и сын", - говорится в сообщении.

В ОВА заявили, что уточненная информация будет предоставлена дополнительно.

Ситуация в Сумской области

Сумская область граничит с Россией, поэтому оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию области. Однако благодаря украинским военным весной прошлого года все захваченные территории были возвращены под контроль Украины.

После вывода российских войск с территории области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Ежедневно военные РФ обстреливают область из минометов и артиллерии.

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