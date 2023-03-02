Оккупанты обстреляли село под Купянском: погибла женщина

В четверг, 2 марта, российские военные обстреляли Купянский район и убили одну женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника Купянской городской военной администрации Андрея Канашевича.

Глава города напомнил жителям общины о необходимости эвакуации в более безопасные регионы страны.

"В результате обстрелов на собственном дворе погибла женщина 1949 г.р.", - говорится в сообщении.

Оккупанты из РСЗО обстреляли село Подолы в Харьковской области.

Напомним, что в Купянском территориальном обществе объявили об обязательной эвакуации детей и маломобильных категорий населения.

Во вторник, 28 февраля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Купянск Харьковской области. Город подвергся обстрелам из РСЗО, есть погибший.

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