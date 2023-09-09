RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли частные дома в Херсонской области: есть жертва

Фото: россияне обстреляли Солнечное (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты обстреляли жилые дома в поселке Солнечном Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По данным Прокудина, днем, 9 сентября, российская армия обстреляла Солнечное. Попали в частные дома. В результате атаки 48-летний мужчина погиб на месте. 

"Обстрел продолжается. Будьте в безопасных местах", - добавил глава ОГА.

Обстрелы Херсонской области

Часть Херсонской области остается оккупированной российскими войсками с февраля 2022 года. В связи с этим Херсон и населенные пункты, расположенные на линии фронта, постоянно обстреливаются.

Например, 3 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. На этот раз они били по жилым домам в Белозерке. Под обстрелы попала семья - 35-летний глава семьи погиб, а его 36-летняя жена и 9-летняя дочь получили ранения.

На следующий день россияне обстреляли поселок Солнечный Херсонской общины. Во время атаки ранения получил 11-летний мальчик.

А во вторник, 5 сентября, оккупанты обстреляли село Ивановка Херсонской области. Ранения получили две женщины, которые в это время находились во дворах собственных домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины