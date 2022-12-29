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Оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей: откуда били

Фото: российские войска обстреляли Сумскую и Черниговскую области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска обстреляли приграничные громады Сумской и Черниговской области из нескольких видов вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

Сообщается, что оккупанты обстреляли 5 громад в Сумской области и две – в Черниговской. Обстрелы велись с применением беспилотников, крупнокалиберного оружия, минометов и ствольной артиллерии.

Войска РФ вели обстрелы из района российских населенных пунктов Новые Юрковичи, Зерновое, Теткино, Заря и Белая Березка. К счастью обошлось без жертв.

Напомним, что вчера, 28 декабря, оккупанты ударили по приграничью Сумской области, в результате чего был разрушен жилой дом.

Ранее мы писали, что 27 декабря российские военные обстреляли три громады Сумской области из стрелкового оружия, минометов и артиллерии.

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