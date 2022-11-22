Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области: 50 "прилетов" в сутки

Российские оккупанты за сутки, 22 ноября, обстреляли приграничные территории Сумской области. Всего зафиксировано 50 "прилетов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"В течение дня россияне обстреляли Эсманскую, Глуховскую, Путивльскую, Зноб-Новгородскую, Дружбовскую и Шалыгинскую общины", - написал Живицкий.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня российские войска обстреливали Сумскую область по разному вооружению, было около 100 "прилетов". Враг повредил частные дома и ЛЭП.
Также ранее мы писали, что днем ранее россияне массированно обстреливали Сумскую область, тогда они повредили дома и газопровод.
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