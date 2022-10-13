Оккупанты обстреляли Никополь: повреждены 40 домов, больница и коммуникации

Оккупанты за прошлые сутки несколько раз обстреляли Никополь Днепропетровской области и соседние громады. В Никополе в результате обстрелов повреждено около сорока частных и многоквартирных домов, больница, детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Также российские войска повредили развлекательный центр, музей, церковь, магазин, отделение почты, рынок и коммуникации. Осколочные ранения получил житель Никополя. Сейчас его состояние стабильное, он находится в больнице.

На территории Марганецкой громады значительных разрушений нет. Люди не пострадали. Сегодня пострадало и помещение районного совета и администрации. Четыре прилета, существенные разрушения. Люди не пострадали.