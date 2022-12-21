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Оккупанты обстреляли итальянских журналистов под Херсоном

Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли итальянских журналистов под Херсоном (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

В Херсонской области российские оккупанты открыли огонь по авто, в котором находились итальянские журналисты. Один из них получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пострадавшего журналиста Клаудио Локателли в Facebook.

По его словам, он приехал с коллегой в поселок Антоновка под Херсоном для того, чтобы взять интервью у местных жителей. Машину, в которой находились журналисты, начали обстреливать россияне.

"Нас заблокировали под прицелом, прежде чем мы смогли добраться до безопасного места, я потерял кровь, но рана незначительная. Если бы я открыл дверь, я был бы без ноги или того хуже", - написал Локателли после атаки.

Он отметил, что российская артиллерия обстреливала авто, даже несмотря на большую надпись "Пресса" на нем.

"Автомобиль хорошо заметен, больше никого не было рядом, атака на нас была преднамеренной, учитывая место и динамику", - добавил Локателли.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на начало ноября после полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты убили 43 журналистов.

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