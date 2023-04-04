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Оккупанты обстреляли Херсонскую область, есть раненые, - Соболевский

Фото: Оккупанты обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 4 апреля обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого зампреда областного совета Юрия Соболевского в эфире телемарафона.

"Два человека в Херсонском районе ранены, один - в Бериславском. Один из раненых - работник Национальной полиции", - рассказал чиновник.

Соболевский отметил, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается помощь. По его словам, позже будет решаться вопрос о медицинской эвакуации одного лица.

"Подтверждено уже сейчас, что армия РФ применяет ствольную артиллерию, РСЗО, минометные системы", - подчеркнул депутат.

Первый зампреда областного совета добавил, что в регионе остается сложная ситуация с безопасностью, а количество обстрелов за последние двое суток возросло.

Напомним, 3 апреля россияне атаковали авиабомбами Херсонскую область. В результате обстрела врага было повреждено промышленное предприятие.

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ХерсонВойна России против Украины