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Оккупанты обстреляли Харьковскую область: есть жертвы

Фото: россияне обстреляли Харьковскую область (GettyImage)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации в очередной раз атаковали территории Харьковской области. В результате сегодняшнего обстрела две жертвы.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Враг продолжает обстреливать гражданское население Харьковской области. К сожалению, гибнут мирные люди", - сообщил Синегубов.

По его данным, в результате обстрела с. Шиповатое Купянского района погибла 61-летняя женщина. Кроме того, осколочные ранения получил мужчина 60 лет.

"Его госпитализировали. В настоящее время медики оказывают пострадавшему помощь", - добавил глава Харьковской областной военной администрации.

Ситуация в Харьковской области

После деоккупации Харьковской области военные РФ продолжают наносить ракетные удары по области. Кроме того, оккупанты обстреливают территории Харьковской области с помощью минометного и артиллерийского оружия.

Оккупанты почти ежедневно наносят удары по Волчанску, Купянску и Двуречной с территории РФ и с захваченной территории Харьковской и Луганской областей.

Недавно русские войска с территории Белгородской области обстреляли город Изюм Харьковской области. В результате вражеского удара пострадал один ребенок.

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Война России против УкраиныХарьков